500 Plus 2019. Trwa nabór wniosków. Gdzie składać dokumenty? Kiedy pierwsze wypłaty? Kryterium dochodowe

Nabór wniosków do programu 500 Plus 2019 trwa od początku lipca. Od 1 sierpnia dokumenty o 500 Plus można składać w urzędach. Gdzie można złożyć wniosek? Kto dostanie 500 Plus na pierwsze dziecko? Najważniejsze daty programu.

500 Plus 2019. Można już składać wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500 Plus

500 Plus na pierwsze dziecko 2019. Co z kryterium dochodowym?

1 lipca 2019 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące przyznawania 500 Plus na pierwsze dziecko. Zgodnie z nimi od 1 lipca świadczenie przysługuje na każde dziecko. Tym samym zostało zniesione kryterium dochodowe, które należało spełniać, aby otrzymywać 500 Plus na pierwsze dziecko.

500 Plus 2019. Komu przysługuje świadczenie?

Od 1 lipca 500 Plus przysługuje na każde dziecko. Niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

O przyznanie świadczenia mogą starać się rodzice oraz prawni opiekunowie dziecka w wieku do 18. roku życia. O przyznanie 500 Plus mogą starać się również rodzinne domy dziecka, zastępcze placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodziny zastępcze. Od 1 lipca świadczenie mogą otrzymywać również placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

500 Plus 2019. Te daty warto znać

Dwie najważniejsze daty dla programu 500 Plus w 2019 roku to 1 lipca i 1 sierpnia. Właśnie wtedy rozpoczęło się kolejno przyjmowanie wniosków online oraz w tradycyjnej formie papierowej.

Kolejną ważną datą dla 500 Plus 2019 jest 30 września. Osoby, które złożą wniosek najpóźniej w ostatni dzień września, otrzymają świadczenie z wyrównaniem do lipca. Każdy wniosek przesłany po tej dacie oznacza, że wnioskujący otrzyma 500 Plus z wyrównaniem do miesiąca, w którym złożył wniosek.

500 Plus 2019. Jak złożyć wniosek online?

Wypełnienie wniosku o 500 Plus online jest najszybszą metodą na złożenie dokumentów. Wnioskujący mogą przesłać dokumenty na trzy sposoby: Za pośrednictwem bankowości internetowej. Tę możliwość udostępnia większość banków. Wystarczy zalogować się do konta i wypełnić dokumenty w zakładce wnioski.

Za pomocą serwisu Empatia. Żeby skorzystać z tej możliwości, należy posiadać Profil Zaufany. Po zalogowaniu do systemu Empatia można wypełnić i przesłać wniosek.

Za pomocą PUE ZUS. Z tej możliwości mogą skorzystać zalogowani użytkownicy serwisu oraz posiadacze Profilu Zaufanego.

500 Plus 2019. Kiedy wypłaty?

Wypłaty z Programu Rodzina 500 Plus uzależnione są od urzędów. Niektórzy wnioskodawcy już otrzymali pierwsze przelewy. Inni będą musieli na nie jeszcze poczekać. Ministerstwo zapewnia, że osoby, które złożyły wniosek w wakacje, otrzymają pieniądze najpóźniej 31 października.