5 osób nie żyje. Wjechał BMW w przechodniów w Kantonie

"Ofiarą mogła być dziewczyna, która ubrała się starannie, by pójść na randkę. Mógł to być kurier, który zarobił pięć juanów (chińska waluta - przyp. red.). Mógł to być ojciec, który chciał wrócić do domu i zjeść obiad z dziećmi. To mogło być też dziecko, które z radością robiło zakupy" - napisał jeden z użytkowników Sina Weibo (chińskiego serwisu internetowego - przyp. red.).