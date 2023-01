Absurdalne żądania wobec Kijowa. Rosjanie domagają się odszkodowania [RELACJA NA ŻYWO]

- To jest suwerenna decyzja każdego kraju dotycząca tego, co może, lub czego nie może przekazać. Z pewnością wspieramy i jesteśmy podbudowani każdym wysiłkiem, by wspomóc Ukrainę. (...) Ważne jest to, że robimy to wszystko razem, by pomóc temu krajowi - dodał gen. Ryder.





Zaznaczył także, że "częścią równania" w kwestii przekazywania czołgów są zdolności szkolenia i ich utrzymania. Jednocześnie odmówił podania szczegółów "co do tego, do czego ich zachęcamy" i zaznaczył, że dostawy pojazdów opancerzonych i obrony powietrznej będą głównymi tematami przyszłotygodniowego spotkania grupy kontaktowej ds. obrony Ukrainy.





Odmówił też odpowiedzi na pytanie, czy USA przekażą Ukrainie czołgi Abrams.