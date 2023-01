Prigożyn jest wściekły. Takiego oskarżenia Szojgu jeszcze nie było

"Wykonują ciężką pracę, by Rosjanie mogli spać spokojnie"

"Ciągle próbują ukraść zwycięstwo grupy Wagnera i mówią o obecności jakichś tam osób, tylko po to, by umniejszyć jej zasługi. Korzystam więc z okazji, by zaapelować do wszystkich, którzy doceniają pracę wagnerowców. Namawiam do wspierania chłopaków, którzy mają ciężko na froncie, i do wspominania, że są tam i wykonują swoją ciężką pracę, aby Rosjanie mogli spać spokojnie" - oświadczył szef grupy, ewidentnie nawiązując do komunikatu rosyjskiego resortu obrony na temat zdobycia Sołedaru.