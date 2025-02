Nowe kłopoty Ziobry? Komisja po południu zagłosuje nad kolejnym wnioskiem o uchylenie immunitetu

Uchylenia immunitetu Zbigniewa Ziobry domaga się Roman Giertych, bo to właśnie on jest oskarżycielem prywatnym. Adwokat i poseł KO twierdzi, że został zniesławiony przez Ziobrę, dlatego już w grudniu 2023 r. wnioskował do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Chodzi m.in. o słowa, jakie padły w styczniu 2022 r. w wywiadzie dla "Gazety Polskiej Codziennie". Ziobro stwierdził w nim, że "Giertych udaje wielkie panisko, które może stać ponad prawem".