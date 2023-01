Wojna pod nosem Putina. "Napuszcza na siebie Prigożyna i Szojgu"

"Grupa Wagnera jest nielegalna"

– To, że dostał od Putina zgodę na objazd więzień i rekrutację skazanych na front, to absolutnie rzecz bez precedensu. Bez pokrycia w rosyjskim prawie, a więc nielegalna. W zasadzie większość wagnerowców to obecnie ludzie wyciągnięci z zakładów karnych. Mówienie więc o tym, że rosyjski dyktator nie kontroluje Prigożyna, to bzdury. To człowiek wymyślony przez Putina, wobec niego lojalny i realizujący zadania specjalne. Potrafi się rozbić samochodem w centrum Moskwy i odjechać wolno nie zatrzymywany przez policję – mówi WP prof. Piotr Grochmalski.