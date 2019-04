5 lat więzienia za zabicie nastolatka. Ziobro interweniuje

Zbigniew Ziobro zapowiedział apelację od wyroku ws. śmierci 17-latka ugodzonego nożem. Zdaniem prokuratora generalnego 5 lat więzienia za zabicie nastolatka to za niski wyrok.

5 lat więzienia za zabicie nastolatka

Przypominamy, że do zdarzenia doszło w grudniu 2017 w podbydgoskiej miejscowości Brzoza. 18-letni wówczas Wojciech M. podczas bójki dwukrotnie dźgnął nożem o rok młodszego Patryka P. Ciosy przebiły tętnicę i doprowadziły do poważnych obrażeń wewnętrznych, w wyniku których doszło do zatrzymania krążenia, a w konsekwencji, także pracy serca. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy na początku kwietnia uznał oskarżonego za winnego ciężkiego uszkodzenia ciała ze skutkiem śmiertelnym. Wojciech M. został skazany na pięć lat więzienia. Musi również zapłacić 50 tys. zł zadośćuczynienia każdemu z rodziców zmarłego.