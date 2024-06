30 lat pracuje w zawodzie, taki widok zobaczyła raz. Nowe doniesienia ws. Mateuszka

Pod koniec marca 22-dniowy noworodek trafił do szpitala wojewódzkiego w bardzo ciężkim stanie. Lekarze podejrzewali, że został pobity. Chłopiec nie miał jednak zewnętrznych śladów przemocy, ale badania obrazowe wykazały, że jest w bardzo złym stanie. Z placówki w Gorzowie przetransportowano go do kliniki w Poznaniu.