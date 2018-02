2-latka rzucała królikami. Rodzice i dziadkowie dziewczynki mają zarzuty

Opublikowane w sieci nagranie "zabawy" z królikami przyniosło sprawiedliwe konsekwencje. Rodzice i dziadkowie dziewczynki, której pozwolono rzucać zwierzętami o ziemię, usłyszeli zarzuty. Grozi im do dwóch lat więzienia.

– W poniedziałek śledczy przesłuchali cztery osoby i postawili im zarzut dopuszczania do zadawania bólu lub cierpień zwierzętom. Teraz o dalszym losie tych osób zadecyduje sąd – powiedział w rozmowie z tvn24.pl st. asp. Michał Gawroński, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie.

Akt oskarżenia dotyczący bulwersującej zabawy dziecka, na którą pozwolili dorośli, trafi do sądu w najbliższych dniach. Wszystko dzięki mamie 2-latki, która nagrała filmik, na którym widać, jak jej dziecko rzuca królikami o ziemię. Wokół niej są dorosłe osoby, które bawi cała sytuacja.

Kobieta niefrasobliwie udostępniła nagranie swoim znajomym. - Na szczęście jedna z tych osób okazała się empatyczna i uznała, że to nie była fajna zabawa, a znęcanie się nad zwierzętami. Od niej nagranie trafiło do nas, a my je upubliczniliśmy – powiedziała inspektorka koszalińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Bogumiła Tiece.