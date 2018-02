Znęcał się nad psami. Sąd podjął kontrowersyjną decyzję

Hodowca owczarków belgijskich, odzyskał je po tym, jak sąd uniewinnił go od zarzutu znęcania się nad nimi. Sprawę zgłosili obrońcy zwierząt, którzy nie chcą teraz pogodzić się z wyrokiem.

Sąd Rejonowy uznał, że Zenon M. zaniedbywał psy, nie karmił ich i trzymał je na krótkim łańcuchu. Do tego żyły w budynku zawalonym śmieciami. W takim stanie zostały też mu odebrane, tuż po interwencji Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Dzisiaj inspektorzy informują ze smutkiem, że owczarki wrócą do hodowli "Leśny Raj". I to na dniach.