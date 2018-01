Zwrot w sprawie gen. Kraszewskiego. Odzyska dostęp do tajemnic?

Gen. Kraszewski znów z certyfikatami bezpieczeństwa, a SKW zyska nowego szefa - takie mogą być konsekwencje dymisji Antoniego Macierewicza. Decyzje w tej sprawie mają zapaść już wkrótce.



Gen. bryg. Jarosław Kraszewski z BBN stracił certyfikaty bezpieczeństwa, które pozwalają na dostęp do informacji niejawnych w Polsce, NATO-6130285597505153c)) i UE. Będąc szefem Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, opiniował on kandydatów do nominacji generalskich zgłaszanych przez MON. SKW wszczęło wobec niego postępowanie kilka miesięcy temu, tuż po spotkaniu z przedstawicielami MON w sprawie kandydatów. Odkąd generał jest zawieszony, prezydent Andrzej Duda nie mianował żadnego generała.