Zostawił psa w nagrzanym aucie. Zarzuty dla 26-latka

Prokurator, który prowadzi sprawę, postawił właścicielowi psa zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. - Zarzucił 26-latkowi, że pozostawił w sobotę psa w zamkniętym samochodzie w godz. od 14 do 15. Temperatura wynosiła wówczas co najmniej 34 st. C, co stanowiło zagrożenie dla życia zwierzęcia i w konsekwencji doprowadziło do jego zgonu - wyjaśnił prokurator Maciej Meler.