Znowu chaos. Podczas rządowej akcji szczepień w majówkę podebrano szczepionki innych pacjentów?

- 3 maja otrzymałem informację z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że nie dostanę dla umówionych już pacjentów szczepionki J & J. Zamiast niej oferują mi Pfizera, czyli szczepionkę dwudawkową. Jestem przekonany, że tych szczepionek zabrakło, bo użyto ich do propagandowej akcji szczepień w weekend majowy - oburza się w rozmowie z WP dr Tomasz Zieliński, który prowadzi punkt szczepień w województwie lubelskim.

- To problem, bo wielu moich pacjentów wybrało szczepionkę J & J jako najszybszy sposób uzyskania ochrony przed COVID-19. Będą musieli przyjść po drugą dawkę. Mój punkt ma teraz sporo dodatkowej pracy, bo przekładamy wizyty pacjentów. Obie szczepionki różnią się terminem przydatności do użycia - dodaje.

Powołuje się na przesłany punktom szczepień komunikat Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych z 3 maja: "Zamówienia na szczepionkę Janssen zostały anulowane i nie zostaną zrealizowane z powodu pomniejszonej dostawy do Polski od producenta. W zamiast zostały wystawione Państwu nowe oferty na szczepionkę Pfizer. Proszę o jak najszybsze zaakceptowanie ich, pomniejszenie lub odrzucenie oferty do dnia 4 maja do godziny 13" - napisano w wiadomości wysłanej przez zespół pracowników agencji.