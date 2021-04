Znowu chaos w szczepieniach. Wkurzony lekarz skasował szczepienia "obcych pacjentów"

W Wirtualnej Polsce wielokrotnie opisywaliśmy historie pacjentów, którzy w poszukiwaniu dawki szczepionki na COVID byli zmuszeni jeździć do odległych od domu punktów szczepień. Szef przychodni we wsi Damnica na Pomorzu znalazł prosty sposób na ten chaos. Siadł do komputera i wykasował szczepienia "obcych pacjentów", narzucone mu przez rządową infolinię. Nie on jeden tak zrobił.

Zamieszanie w systemie rejestracji. Lekarze kasowali dopisane "cichaczem" terminy szczepień. NFZ grozi konsekwencjami Źródło: Agencja Gazeta