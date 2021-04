Szczepienie na COVID-19. Ponad 1 mln dawek Pfizera dotarło do Polski

Michał Kuczmierowski przekazał, że zapowiadana wcześniej dostawa szczepionki firmy Pfizer dojechała w niedzielę do Polski. W sumie to aż 1 mln 295 tys. dawek.

W poniedziałek rano do kraju trafiła też transza szczepionek koncernu AstraZeneka. Dostarczono 67 tys. dawek preparatu.

Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych poinformował też, że w piątek do Polski dotrze dostawa szczepionki firmy Johnson & Johnson - będzie to ok. 100 tys. dawek. Początkowo preparat miał zostać dostarczony w poniedziałek.