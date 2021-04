Luzowanie obostrzeń. Zobacz, co się zmienia od poniedziałku

Koronawirus w Polsce. Polska podzielona ws. obostrzeń

Luzowanie obostrzeń od 26 kwietnia

Co się zmienia we wspomnianych regionach? Od 26 kwietnia ponownie zostają otwarte salony fryzjerskie, urody i kosmetyczne. Wymagany jest jednak ścisły reżim sanitarny.

Koronawirus w Polsce. Kiedy kolejne luzowanie obostrzeń? Nieoficjalne informacje

- To, co najbardziej cieszy w ostatnich kilku dniach, to zaczyna się trend spadkowy w tej najsmutniejszej statystyce, czyli statystyce zgonów. To jest tydzień do tygodnia 7 proc. To niedużo, ale trzecia fala zaczyna również zwalniać w statystyce zgonów - stwierdził.