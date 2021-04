Konferencja o obostrzeniach. Minister zdrowia wskazał regiony, w których będą luzowane

- Wydaje się, że to apogeum mamy za sobą. Nadal mamy jednak regiony, w których wydaje się, że ta sytuacja jest trudna. To m.in. województwo śląskie, gdzie na 100 tys. mieszkańców wskaźnik zakażeń wynosi około 50 - mówił Adam Niedzielski. Minister zdrowia podkreślił, że sytuacja epidemiczna powiązana jest także z liczbą zajętych łóżek i respiratorów. To pond 70 proc. w skali całego kraju dla całego sprzętu.