Koronawirus w Polsce. Raport MZ dotyczący sytuacji w szpitalach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało w środę najnowszy raport, dotyczący bieżącej sytuacji epidemicznej w szpitalach. Z 4540 wolnych respiratorów korzysta obecnie 3265 osób z COVID-19. W porównaniu z wtorkowym raportem jest to spadek.

Koronawirus w Polsce. Raport MZ ws. sytuacji w szpitalach

Jak dzisiejsze zestawienie wygląda w porównaniu z wczorajszymi danymi? We wtorek 20.04.2021 r. do aparatury tlenowej podłączonych było 3287 pacjentów. Przygotowanych było wówczas łącznie 4536 respiratorów.

Nowe obostrzenia. Jakie zmiany wprowadzi rząd?

Po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w środę planowana jest konferencja ws. luzowania obostrzeń. Informację tę potwierdzał już we wtorek rzecznik rządu, Piotr Müller.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia będą wprowadzane regionalnie

- Dziś i jutro będą trwały intensywne konsultacje. Wydaje się, że jednak pójście w kierunku regionalizacji jest taką naturalną ścieżką w tej chwili, bo jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku, gdzie jest największa w Polsce liczba zakażeń do sytuacji na Podkarpaciu, gdzie jest najmniejsza, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym - stwierdził szef resortu zdrowia.