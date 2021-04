Koronawirus w Polsce. Raport ws. zajętych respiratorów i łóżek (20 kwietnia)

Ministerstwo Zdrowia we wtorek opublikowało najnowsze dane, dotyczące liczby zajętych respiratorów i łóżek covidowych. Według dzisiejszego raportu, do aparatury tlenowej podłączonych jest obecnie 3287 osób. To niewielki spadek w porównaniu z danymi z poniedziałku.

Share

MZ opublikowało najnowszy raport ws. sytuacji w szpitalach Źródło: PAP , Fot: Darek Delmanowicz