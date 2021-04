Rzecznik Ministerstwa Zdrowia: Luzowanie obostrzeń wymaga odpowiedzialności

Na chwilę po publikacji piątkowego raportu Ministerstwa Zdrowia dotyczącego liczby nowych zakażeń koronawirusem odbyła się konferencja prasowa rzecznika resortu Zdrowia Wojciecha Andrusiewicza. - Jeżeli porównamy dzisiejsze dane do zeszłego tygodnia to mamy spadek w liczbie zakażeń rzędu 39 proc. Te spadki są coraz większe. To jest 38 proc. tydzień do tygodnia i co bardzo ważne zeszliśmy już do poniżej 12 tys. dobowo - powiedział.