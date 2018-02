Znieważył i szarpał obcokrajowca. Szuka go policja

Trójmiejska policja szuka mężczyzny, który zwyzywał i poturbował obywatela Mongolii. Do zdarzenia doszło pod koniec stycznia w tramwaju linii 11.

Według zebranych przez policję zeznań, poszukiwany mężczyzna wsiadł do pojazdu na przystanku przy Operze Bałtyckiej i po chwili zaczął wyzywać innego pasażera, bo... nie spodobały mu się jego rysy twarzy. „Wypier... z naszego kraju” – krzyknął do obywatela Mongolii, a następnie zaczął go szarpać. Scysja przeniosła się na kolejnym przystanek, gdzie atakowany cudzoziemiec skutecznie się obronił. Sprawca przestraszył się i uciekł przez tory na druga stronę ul. Grunwaldzkiej, a poszkodowany zawiadomił o zajściu policję.