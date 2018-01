Znane są przyczyny tragedii w Pile. Ciężarówka spadła z mostu, kierowca się utopił

Spowodował wypadek, nie udzielił pomocy i uciekł z miejsca zdarzania - takie zarzuty usłyszał 51-letni mieszkaniec Piły. Zdaniem śledczych w miniony czwartek wymusił pierwszeństwo i to on doprowadził do tragicznego wypadku na moście na obwodnicy Piły.



na trop sprawcy policjanci trafili dzięki zdjęć z monitoringu (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile, Fot: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile)

Na trop potencjalnego sprawcy policjanci trafili dzięki miejskiemu monitoringowi.

Kierowca wjechał wprost pod koła nadjeżdżającej ciężarówki

51-letni kierowca BMW wyjechał z podporządkowanej drogi na obwodnicę miasta, wprost pod koła nadjeżdżającej z lewej strony ciężarówki. Jej kierowca, próbował uniknąć zderzenia i wykonując gwałtowny manewr, stracił panowanie nad pojazdem. W efekcie, załadowany drewnem TIR zjechał na przeciwległy pas ruchu, przebił się przez bariery mostu i wpadł do rzeki. 56-letni kierowca ciężarówki utopił się; strażakom nie udało się na czas wyciągnąć go z kabiny.