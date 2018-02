Znamy nazwisko 18 kandydata do KRS. To podpułkownik Mariusz Lewiński

Kancelaria Sejmu ujawniła nazwisko ostatniego kandydata na członka Krajowej Rady Sądownictwa. To sędzia wojskowy w stanie spoczynku. Postać barwna i kontrowersyjna.

Sędzia Mariusz Lewiński został zgłoszony jako kandydat Konfederacji Polski Niepodległej – Niezłomni Adama Słomki. Pod wnioskiem o jego powołanie na członka KRS zgromadzono 3 tysiące podpisów. KPN-N przedstawia go jako niepokornego sędziego, który latami ujawniał przypadki łamania prawa.

Wnioskodawca nie wspomina jednak, że Lewiński został uznany za winnego popełnienia w sumie 54 przewinień dyscyplinarnych. O jakie przewinienia chodzi? Masowo zawiadamiał o przestępstwach, które nie miały miejsca. Pomawiał prokuratorów, że chcą go zabić albo działają w zbrojnej grupie przestępczej. Podczas jednego z przesłuchań w prokuraturze rozebrał się, zdjął buty, a spodnie rzucił na biurko.

BAS: "Sędzia w stanie spoczynku nie może kandydować do KRS"

Był kilkakrotnie kierowany przez sąd na badania psychiatryczne. Nigdy się jednak na nie nie stawił. Sprawę kolejnych 24 przewinień umorzono z powodu wątpliwości co do jego poczytalności.

Kto poparł kandydatów? To tajemnica

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o KRS wyboru 15 członków-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję dokonuje Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia propozycji kandydatów do KRS są grupy 25 sędziów oraz grupy co najmniej dwóch tys. obywateli. Kandydaci wskazywani są spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych.