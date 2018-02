Zmutowany rak uciekł z Niemiec. Rozmnaża się bezpłciowo i niszczy ekosystemy

Historia jak z horroru. 10-nożny mutant potrafi rozmnażać się bezpłciowo, ucieka z laboratorium w Niemczech i rozpoczyna globalną inwazję. To żarłoczne zwierze może mieć katastrofalny wpływ na ekosystemy Europy i Afryki.

Te raki są zagrożeniem dla wielu gatunków (Wikipedia)

Rak marmurkowy jest wszystkożernym słodkowodnym gatunkiem. W 1995 roku został uwolniony do środowiska naturalnego w Niemczech. To spowodowało ogromne konsekwencje. W wyniku mutacji genetycznej ten rak uzyskał zdolność partenogenezy. Potwierdzają to prowadzone na nich badania genetyczne. Badania opublikowano w czasopiśmie Sciencemag.org.

Te zwierzęta tworzą teraz ogromne kolonie, w których znajdują się wyłącznie samice. Same zapładniają składane przez siebie jaja. Marmurkowate są jedynymi skorupiakami rozmnażającymi się w ten sposób. W ten sposób rozprzestrzeniają się na niemalże całą Europę i Afrykę. Jedzą praktycznie wszystko, małe ryby, owady, ślimaki a nawet zgniłe liście.

Cały proces rozrastania się populacji zauważył Gerhard Scholtz. Jest biologiem ewolucyjnym na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Prześledził on "opanowywanie świata" przez nowy gatunek. Według jego badań, największe zagrożenie raki stanowią na Madagaskarze. Obecnie zagrażają tam przetrwaniu siedmiu gatunków raków. Unia Europejska długo nie czekając postawiła zakaz handlu i hodowli marmurkowatych.

Co ciekawe, ekspansja raka w środowisku jest analogiczna do tworzenia się nowotworów u ludzi. Podobieństwo do rozmnażania bezpłciowego zauważył Frank Lyko, genetyk molekularny z Niemieckiego Centrum Badań nad rakiem w Heidelbergu. Pięć lat temu Lyko zainteresował się marmurkowatymi, zwanym Procambarus virginalis.

Lyko uważa, że stworzenie może zachowywać się podobnie do tego, jak normalna komórka, która zamienia się w nowotwór i tworzy własne klony. W szczególności chciał zbadać genomy raków, aby odkryć podstawowe mechanizmy leżące u podstaw epigenetyki. Chodzi o poszukiwanie wiązania cząsteczek DNA, które dałoby odpowiedź na sposób stymulacji wzrostu guza i pomagać rozprzestrzenianie się raka.