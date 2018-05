Zmień swoje życie na lepsze - naturalnie

′′Pozwól żeby twoje jedzenie stało się twoim lekarstwem.′′. Hipokrates w doskonały sposób jednym zdaniem podsumował to co dla naszego zdrowia najważniejsze. Powinnyśmy to wziąć sobie do serca i wdrożyć w życie natychmiast.

Otaczający nas świat jest pełen pokus jak fast-food y, alkohol, papierosy czy słodycze. Ale i w tak zwanym zwykłym jedzeniu nie brakuje obciążających czy rakotwórczych substancji. Są to przede wszystkim pestycydy, chemia i antybiotyki stasowane w uprawach i hodowli warzyw i owoców, a także w hodowli zwierząt. Wszędzie na całym już świecie jest to sposób na „produkcję” żywności.

Poza tym, staliśmy się leniwi jeśli chodzi o podejście do odżywiania. Wybieramy restauracje zamiast przygotowywać posiłki w domu zwracając uwagę na to co znajduje się na naszym talerzu. Temat może bardzo popularny, ale należy zwrócić uwagę na fakt jak bardzo odżywianie wpływa na nasze samopoczucie , wydajności psychoruchowa a co niewątpliwe wiąże się tez z naszymi sukcesami w pracy zawodowej lub braku tych sukcesów. Odżywianie wpływa również na wypalenie zawodowe dlatego, że mając ogromne deficyty witamin, minerałów oraz zapominając o dobrym nawodnieniu naszego organizmu nasz mózg pracuje mniej wydajnie, zaczynamy być nerwowi i mniej zadowoleni z otaczającej nas rzeczywistości.

Zadowolenie z siebie i pogodny nastrój ma związek z odpowiednią dietą, a ta ma związek z osiąganiem postawionych sobie celów zawodowych i prywatnych, bezpośrednio przekłada się na nasze relacje z otoczeniem. Nasze organizmy już we wczesnym wieku stają się mniej odporne i zmęczone, cierpimy na cukrzyce, nadwagę, nowotwory i wiele innych chorób cywilizacyjnych. W warzywach i owocach brakuje witamin, które jeszcze dwadzieścia trzydzieści lat temu były obecne w nich w dużych ilościach. W tej chwili poziom witamin w owocach i warzywach spadł nawet o 50-70 procent. Jest to porażająca informacja, gdyż stworzeni jesteśmy przez naturę i to natura jest fundamentem naszego istnienia. Jak zatem radzić sobie w dobie wszechogarniającej nas chemii?

Istnieją dwa sposoby, które mogą te sytuację niedoborów zmienić w znacznym stopniu. Jednym ze sposobów jest odpowiednie dobieranie składników w naszej diecie. Dbałość o ich pochodzenie można powiedzieć, że jest kluczowe. Najważniejsze jest, aby warzywa pochodziły z upraw w których nie stosuje się sztucznych nawozów zwłaszcza pestycydów. Najlepiej szukać ich w sklepach ekologicznych. Lepiej zjeść mniej a pełnowartościowy produkt. Zwracać także uwagę na pochodzenie produktów mięsnych. Polecam poszperanie w internecie w celu znalezienia źródeł dostępnych na rynku mięs z hodowli tradycyjnych, w których nie są wykorzystywane antybiotyki i hormony. Bardzo istotne jest, aby spożywać jak najwięcej warzyw surowych i świeżych które posiadają ogromne ilości witamin.

Należy zwrócić szczególną uwagę na suplementacje vitamin takich jak vitamina C, która powinna być uzupełniana w dużych ilościach, gdyż w pożywieniu pozostały już jej tylko śladowe ilości, witamina d3, witamina K2mk7, a także selen i cynk. Ich niedobory mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia dlatego już od wczesnych lat dzieciństwa, a później dorosłych należy zadbać o ich zawartość w naszych posiłkach jak również uzupełnianie jako suplement. Warto zrobić sobie najpierw badania ich poziomu w organizmie.

Najistotniejszym elementem dobrego samopoczucia od rana do wieczora jest odpowiednie nawodnienie co gwarantuje wypicie 2-4 szklanek z samego rana dobrej jakości wody najlepiej ze szklanych butelek z niewielka zawartością soli np. kłodawskiej, która posiada odpowiedni skład ze względu na zawartość minerałów. Taki prosty przyjazny gest dla naszego organizmu może sprawić, ze od rana poczujemy się pełni energii a wszelkie bole głowy czy zmęczenie od razu lub z czasem stanie się historią. Minimum jakie powinniśmy wypić w ciągu dnia takiej wody to 1,5 do 2 litrów w ciągu dnia.

Rezygnując z napojów gazowanych czy słodkich soków. Dobre samopoczucie gwarantowane a nasz umysł będzie przygotowany na wszelkie wyzwania.

Kilka prostych gestów i zmian w naszych codziennych dietetycznych rytuałach może uchronić nas i naszych bliskich przed chorobami a także sprawić, że będziemy czuć się bardziej zadowoleni z siebie i otaczającego nas świata.