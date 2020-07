Zmiany klimatu. Nowe prognozy przewidują wzrost średnich temperatur. Największe ocieplenie na Akrtyce

Zmiany klimatu. Wzrost średnich temperatur

Zgodnie z prognozą przytoczoną przez brytyjski "Sky", roczna globalna temperatura ma wzrosnąć o co najmniej o 1 stopień Celsjusza względem poziomów sprzed rozwoju epoki przemysłowej. Temperatura ma się utrzymywać na tym poziomie do 2024 roku. Analiza sugeruje też, że istnieje 20 proc. szans na to, że roczne globalne temperatury wzrosną o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do czasów przedindustrialnych.