Zmiany dla polskich żołnierzy. Od dziś weszły w życie

- Mogą się niektórzy uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem - przyznał Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do dotychczasowych ograniczeń. Skrytykował też poprzedni wymóg, zgodnie z którym zarost dozwolony był tylko do 5 mm długości i wymagał zezwolenia lekarza dermatologa, jako "kompletnie bez sensu". Podkreślił też, że w większości armii na świecie żołnierze mogą mieć zarost.