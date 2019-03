Zmiana w pogodzie. Wyjątkowo ciepły weekend

Po zimnym początku tygodnia czeka nas spore ocieplenie. Każdego dnia temperatura będzie rosła. Niedziela będzie wyjątkowa. Na termometrach pojawi się nawet ponad 18 stopni.

Prognoza pogody na wtorek

Po pogodnym i słonecznym poranku, w ciągu dnia prawie w całym kraju musimy się liczyć ze zmienną aurą – więcej chmur, trochę przejaśnień i słonecznych chwil oraz od czasu do czasu słabo i przelotnie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północnym – wschodzie (na Mazurach i Podlasiu) oraz na południu Polski (w górach i na przedgórzu) należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.

Jeszcze powieje silny wiatr

W centralnej, wschodniej i południowej Polsce jeszcze okresami powieje porywisty wiatr, w porywach do 30 – 40 km/h, który obniżał nam będzie temperaturę odczuwalną.

Będzie dość chłodno. W ciągu dnia termometry wskażą od (+2) – (+4) st. C na północnym – wschodzie i wschodzie Polski do (+6) – (+8) st. C na zachodzie i południowym – zachodzie kraju.