Zmiana czasu 2020. Kiedy zmieniamy czas z zimowego na letni?

Zmiana czasu 2020. Kiedy zmieniamy czas?

Do kolejnej zmiany czasu w 2020 roku dojdzie pod koniec października. W nocy z 24 na 25 października „cofniemy” zegarki z godziny 3:00 na 2:00. Dni się skrócą, natomiast my będziemy mieli okazję do tego, by odespać godzinę straconą pod koniec marca.