Zmiana czasu 2019 - kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu na letni już w marcu

Zmiana czasu na letni już w marcu. Za nieco ponad 2 tygodnie przestawimy zegarki z godziny 2 na 3. Niewykluczone, że będzie to jedna z ostatnich zmian czasu.

Zmiana czasu 2019 – kiedy zaczyna się czas letni?

Zmiana czasu na letni odbywa się zawsze w ostatnią niedzielę marca. Nie inaczej będzie też w tym roku. W niedzielę 31 marca przestawimy zegarki z godziny 2 na 3, przez co będziemy spać o godzinę mniej niż zwykle.

Zmiana czasu – kiedy przestawimy zegarki po raz ostatni?

W 2018 roku w specjalnej ankiecie Unia Europejska zapytała Europejczyków, o ich zdanie dotyczące ewentualnego odejścia od zmiany czasu. Zdecydowana większość głosujących opowiedziała się za wprowadzeniem jednego czasu. Na podstawie wyników ankiety UE rozpoczęła przygotowywanie projektu, dzięki któremu zmiana czasu ma odejść do lamusa. Na początku marca Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego przygotowała odpowiedni projekt ustawy. Jeżeli zostanie on poparty przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską, wówczas ostatnia zmiana czasu nastąpi w 2021 roku. Zgodnie z założeniem projektu odłożenie ostatecznej daty odejścia od zmiany czasu ma na celu umożliwienie państwom członkowskim lepszego przygotowania się do nowej sytuacji.