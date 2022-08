Złota era lombardów. Brytyjczycy widzą, że nadeszły ciężkie czasy

Aż 80 proc. powierzonych zastawów - a są to nie tylko cenne precjoza, ale także designerskie torby i buty damskie, sprzęt AGD, czy elektronika albo markowe przedmioty osobiste - wraca do właścicieli. To często rzeczy o sentymentalnej wartości. Zgodnie z prawem lombardom nie wolno pozbywać się zastawu przed upływem sześciu miesięcy od pożyczki.