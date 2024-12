Ziobro pokazuje zawiadomienie na Tuska. "Będziesz dokładnie wiedział"

"Donaldzie! Mam dla Ciebie zajmującą lekturę na mikołajkowy wieczór. Moje zawiadomienie do prokuratury o Twoich przestępstwach - działaniu w zorganizowanej grupie przestępczej i destabilizacji porządku prawnego. Lista jest długa, więc trochę Ci to zajmie, ale przecież sam twierdzisz, że rozliczenia są najważniejsze. Więc będziesz już dzisiaj dokładnie wiedział, za co pójdziesz siedzieć" - wpis o takiej treści zamieścił w serwisie X Zbigniew Ziobro.