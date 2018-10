Zielona Góra: Mężczyzna został porwany przez własnego syna i jego konkubinę

W Zielonej Górze doszło do nietypowej sytuacji. Policjanci zatrzymali dwóch podejrzanych o uprowadzenie mężczyzny. Okazało się, że są nimi syn uprowadzanego wraz z konkubiną

Uprowadzonym 57-latkiem pokazał się być mieszkaniec Zielonej Góry. O porwaniu poinformowała policjantów kobieta, która twierdziła, że dzwonił do niej sąsiad. Powiadomił on ją o uprowadzeniu przez dwóch napastników – mężczyznę i kobietę. Następnie miał być przewieziony do lasu w okolicach Dębowej Góry niedaleko Dzierżoniowa. Policja z tej miejscowości od razu rozpoczęli akcję poszukiwawczą.