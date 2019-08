Zgubiony lub uszkodzony dowód? Wszystkie formalności załatwisz online

W ferworze wakacyjnych przygotowań lub podczas błogiego wypoczynku zgubiłeś lub uszkodziłeś dowód osobisty? Spokojnie! Utratę lub zniszczenie zgłosisz online, w ten sam sposób złożysz też wniosek o nowy dokument. Szybko i bez wychodzenia z domu.

Wymarzone wakacje: idealna pogoda, widok na morze, ulubiona książka w ręku i bliska osoba tuż obok. Kto by myślał o przyziemnych sprawach… W końcu jednak trzeba wracać. Tylko… gdzie jest nasz dowód? Kiedy ostatni raz go widziałeś?

Jeśli przeszukałeś wszystkie szuflady i kieszenie, zajrzałeś do każdego kąta i za każdy mebel, bez skutku – odpuść. Utratę, ale też uszkodzenie dowodu osobistego najszybciej zgłosisz przez internet (jeśli jesteś za granicą – zrób to w konsulacie).

Jeśli nie zgubiłeś dowodu, a ktoś Ci go ukradł – zgłoś to na Policji. Warto, aby o utracie dokumentu poinformować też swój bank.

Na początek potrzebny jest Profil Zaufany, który pozwoli potwierdzić tożsamość. Jeśli jeszcze go nie masz (w tej chwili Profilem Zaufanym posługuje się już ponad 4 mln osób) szybko i bezpłatnie można go założyć.

Mając już Profil Zaufany, przejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i wybierz usługę "Zgłoś utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego – unieważnij dowód". Następnie kliknij przycisk "wyślij zgłoszenie". Zaloguj się Profilem Zaufanym, wybierz co chcesz zgłosić - utratę lub uszkodzenie (uszkodzony dokument musimy dostarczyć – również listownie – do urzędu, który go wydał) i kliknij w "unieważnij dowód". Unieważnienie potwierdź kodem, który dostaniesz na podany numer telefonu przypisany do Profilu Zaufanego.