Zderzenie z łosiem pod Olsztynem. Kierowcy nie mogli go ominąć

Łosie to duże i silne zwierzęta. Dorosły samiec, byk, może mierzyć w kłębie nawet 2 metry i ważyć ok. 750 kg. Podczas wypadków samochodowych z udziałem tych zwierząt często zdarza się, że łoś wpada długimi nogami do środka samochodu i zakleszcza się w nim.