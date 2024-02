Zdenerwował Kaczyńskiego. Wiadomo, kim jest. "Walczył o dobre imię"

Mężczyźnie szybko zabrano mikrofon. W sali wybuchła wrzawa, ktoś krzyknął: "Wynoś się stąd". - No to jest klasyczny przykład, że nawet na tej sali są ludzie Putina. Bo to jest wielka obrona Putina - wypalił nagle wyraźnie zirytowany Jarosław Kaczyński.