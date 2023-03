Zbojkotują igrzyska olimpijskie. Minister podjął decyzję

- Dla mnie to też spore zaskoczenie, bo wielu sportowców na świecie uważa ponowne dopuszczenie Rosjan i Białorusinów do rywalizacji za haniebne. Ja przychylam się to takiej właśnie opinii. Nie jest bowiem tak, że ktoś nie lubi zawodników z Rosji i Białorusi i miał fanaberie, więc ich wykluczył. Tu są twarde fakty i konkretne, niewyobrażalne działania obu tych państw. To są wojenni agresorzy. Do tego to kraje - szczególnie Rosja - przez lata uwikłane w doping - powiedziała PAP Fularczyk-Kozłowska, mistrzyni olimpijska z Rio de Janeiro (2016) i brązowa medalistka z Londynu (2012).