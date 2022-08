Zatruta Odra to dopiero początek. Naukowcy obawiają się skażenia wtórnego

Gdzie to się stało? - Trzeba szukać. Odra jest rzeką przemysłową i z tym wiąże się główne ryzyko. Szukanie winowajcy to już w większym stopniu zadanie dla służb ochrony środowiska. My jako naukowcy staramy się ratować Odrę przed kolejnymi zagrożeniami, patrzymy do przodu - mówi prof. Piotr Parasiewicz.