Uwaga na sinice. Jakie są objawy?

Czym są sinice?

Jak informuje Serwis Kąpieliskowy, sinice to cyjanobakterie, które należą do bakterii i zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Występują zarówno w wodach słonych jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej pośród innych grup fitoplanktonu lub tworząc maty bentosowe na dnie zbiorników.