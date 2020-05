Zasiłek dla bezrobotnych. Kiedy podwyżka?

Rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają pomóc Polakom w przetrwaniu kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Wiele przedsiębiorstw straciło źródła dochodów i musiało ogłosić upadłość, a co za tym idzie zwolnić pracowników. Ci mogą liczyć na zasiłek dla bezrobotnych oraz wypłatę trzymiesięcznego świadczenia solidarnościowego. Niewiadomą jest termin wejścia przepisów w życie.

Zasiłek dla bezrobotnych. Będzie podwyżka

Z ustaleń prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że bezrobotni będą mogli liczyć na wyższe świadczenie dla bezrobotnych. Zasiłek wynoszący obecnie niecałe 750 złotych na rękę ma wzrosnąć do 1300 złotych. Ta podwyżka ma pomóc Polakom przetrwać kryzys.

To jednak nie koniec pomocy rządu dla osób, które utraciły pracę z powodu trudności firm wywołanych epidemią koronawirusa. Przez trzy miesiące wypłacane będzie świadczenie solidarnościowe. Łącznie będzie można otrzymać 2500 złotych.

Kiedy wyższy zasiłek dla bezrobotnych?

Według informacji przekazanych przez "Rzeczpospolitą" związki zawodowe domagają się podwyżki zasiłku dla bezrobotnych do 2500 zł, by pieniądze otrzymane po utracie etatu były zbliżone do wsparcia, jakie rząd przewidział w tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych.