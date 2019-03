Zarobki w NBP. Nowa i tajemnicza postać z gabinetu prezesa Adama Glapińskiego

Kim był doradca prezesa Adama Glapińskiego? Przyszedł do pracy na 10 dni. Otrzymał wypłatę 6720 zł. To kolejna tajemnica zarobków w NBP.

W ujawnionym zestawieniu jest jednak znak zapytania. W okresie od 23 do 31 maja 2018 roku, czyli zaledwie półtora tygodnia do członków gabinetu Adama Glapińskiego prezesa NBP dołączył tajemniczy doradca czy doradczyni. Po tak krótkim okresie pracy wypłacono mu lub jej 6720 zł.

NBP nie udziela informacji

Wszystko musi być jawne

Komentuje, że to właśnie brak jawności wynagrodzeń doprowadził do absurdu. - Dwie menedżerki odpowiadające za promocję banku i gabinet prezesa mają wyższe pensje od wielu dyrektorów zarządzających kluczowymi departamentami. Tak po prostu nie wolno, ktoś musi ponieść odpowiedzialność polityczną - dodaje Osowski.

Przypomnijmy, że prezes NBP nie chciał ujawnić zarobków swoich bliskich współpracowników. Skłoniła go do tego niedawno uchwalona ustawa. Martyna Wojciechowska, dyrektor działu promocji dostaje co miesiąc średnio 49 563 zł brutto. Z kolei Kamila Sukiennik, dyrektor Gabinetu Prezesa Glapińskiego, co miesiąc inkasuje 42 760 zł.