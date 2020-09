Zaplanuj sukces. Bezpłatne szkolenia dla tych, którzy chcą się rozwijać zawodowo

Kiedyś można było całe życie pracować na jednym stanowisku – o ile miało się szczęście i firma istniała przez tyle lat. Dzisiaj regułą jest ciągła zmiana i pracownicy muszą się do tego dostosować. Na szczęście nie tylko muszą – ale też chcą. Dążą do poprawy swoich warunków pracy, awansu albo planują założyć własną firmę i tam w pełni wykorzystywać swoje umiejętności. No i lepiej zarabiać.