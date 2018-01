"Zamknijcie mordy!". Tak zakonnica z Rawy Mazowieckiej uczyła religii w szkole podstawowej

W jednej ze szkół podstawowych w Rawie Mazowieckiej władze kościelne odsunęły od lekcji religii katechetkę. Powód? Siostra zakonna obrażała dzieci, krzycząc do nich: "Zamknijcie mordy!". Straszyła, wyrzucała na korytarz, a później szlochała z bezradności.

Do niepokojących wydarzeń dochodziło w Szkole Podstawowej nr 1. Sprawę opisuje "Dziennik Łódzki".

- Oczywiście, dzieci wchodzące w wiek dojrzewania to nie jest łatwy materiał dla pedagoga, ale krzyki: "Zamknij mordę!", wyrzucanie na korytarz, straszenie dzieci, a później szloch bezradności to przesada. Takie zachowania nie przystoją osobom, które powinny dawać jak najlepszy przykład młodzieży - powiedziała matka nastolatka, który miał katechezę z zakonnicą.

- Zadzwonił do nas rodzic w tej sprawie, o czym poinformowaliśmy dyrekcję szkoły i księdza proboszcza - dodała przewodnicząca Rady Rodziców, Magdalena Mordaka.

Skargi rodziców na zakonnicę przyniosły efekty. Katechetka ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu z Rawy od kilku dni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Po feriach do szkoły już nie wróci.

Wydarzenia w szkole niechętnie komentują zarówno dyrekcja, jak i proboszcz parafii NMP w Rawie Mazowieckiej, który jest odpowiedzialny za wskazanie osób do nauczania religii w tej szkole.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Katarzyna Urbańska przyznała z kolei, że o sprawie wiedziała od jakiegoś czasu, ale nieoficjalnie. - Żadna skarga do nas oficjalnie, na piśmie, nie wpłynęła. Dotarły do nas nieoficjalne informacje i szybko podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji, bo dobro dziecka jest najważniejsze - zapewniła w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".