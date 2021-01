Zamieszki w USA. Paweł Szefernaker przypomina polską blokadę Sejmu. "Pasztet"

- To, co się dzieje, nie służy ani USA, ani sojusznikom - stwierdził Paweł Szefernaker. Wiceminister spraw wewnętrznych uważa jednak, że Stany Zjednoczone poradzą sobie z napiętą sytuacją. I przypomina, że w Polsce to opozycja blokowała Sejm.

Share

Zamieszki w USA. Paweł Szefernaker przypomniał sytuację z pasztetem jedzonym przez członków opozycji w wigilię w Sejmie w 2016 r. Źródło: PAP