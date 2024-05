Zagrzmi nad Polską. IMGW wydało alerty

"Obserwowane i prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady do 30 l/mkw, lokalnie ok. 50 l/mkw oraz porywy (wiatru - przyp. red.) do 80 km/h. Możliwy grad" - czytamy w komunikacie opublikowanym w serwisie X. Ostrzeżenia obowiązują do piątku do godziny 22:00.