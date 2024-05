"Okupant się przygotowuje". Zełenski o planach Kremla

Zdaniem ukraińskiego przywódcy, obecnie "mamy do czynienia z nowym etapem wojny". - Okupant przygotowuje się do rozszerzenia swojej ofensywy - wskazał. Według niego, "wszyscy Ukraińcy i sojusznicy Ukrainy muszą zrobić wszystko, co możliwe, aby pokrzyżować plany Rosji".