Zagraniczne media piszą o Tusku. "Europa jeszcze nie zginęła"

"Postawa prezentowana przez polską prezydencję w UE jest również odpowiedzią na pytanie, jak Europa powinna odnosić się do Stanów Zjednoczonych" - podkreślił Johansson, dodając, że to zupełnie inne spojrzenie na politykę zagraniczną Donalda Trumpa.

Autor tekstu nawiązał również do przemówienia Tuska w Parlamencie Europejskim, w którym zaapelował on do Europejczyków, parafrazując słynne słowa prezydenta USA Johna F. Kennedy'ego.

- Kiedy słyszę, co mówi się po drugiej stronie Atlantyku, to nie powinniśmy irytować się ani bać. Pamiętajmy, co kiedyś powiedział Kennedy. Nie pytajcie, co Ameryka może zrobić dla naszego bezpieczeństwa. Zapytajcie samych siebie, co my możemy zrobić dla naszego własnego bezpieczeństwa - mówił Tusk w Strasburgu.