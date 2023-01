Zaginęła 16-latka. Jej ojciec prosi o pomoc

Jak napisał jej ojciec, w dniu 02.01.2023 około godziny 2:00 16-latka widziana była w miejscowości Mońki. "Możliwe, że zmierza do Augustowa, jednak to tylko poszlaki. Na stałe mieszka w Toruniu. Nie wykluczone, że będzie będzie się przemieszczać praktycznie po całej Polsce" - czytamy we wpisie na Facebooku.