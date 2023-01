13-latek zaginął. Wyszedł tylko do apteki

Trwają poszukiwania chłopca, którzy w czwartek około godz. 11 wyszedł z domu przy ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej. 13-latek miał udać się tylko do apteki. Do chwili obecnej nie wrócił do swojego miejsca zamieszkania ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.