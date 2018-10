Zaczęło się od kontrowersyjnej koszulki. W tle afera z neofaszystowską partią i Marszem Niepodległości

W sieci pojawiło się zdjęcie jednej z działaczek neofaszystowskiej partii Forza Nuova. Selene Ticchi pozowała w koszulce z napisem "Auschwitzland". Sprawa ma polski wątek - spekulowano, że Ticchi może uczestniczyć w nadchodzącym Marszu Niepodległości, który odbędzie się w stolicy.



W weekend we włoskim mieście Predappio odbyły się uroczystości upamiętniające Benito Mussoliniego i jego słynnego Marszu na Rzym z 1922 roku. Wśród uczestników pojawili się członkowie neofaszystowskiej partii Forza Nuova. W wydarzeniu brała udział Selene Ticchi. Kobieta była ubrana w koszulkę z napisem "Auschwitzland", który przypominał logo Disney'a.

Zdjęcie neofaszystki opublikowała włoska prasa. Fotografia wywołała niemałe kontrowersje. Sama zainteresowana tłumaczyła, że "to tylko czarny humor". Na reakcję formacji też nie trzeba było długo czekać. Forza Nuova zawiesiła Ticchi w prawach członka.

Fotografia obiegła nie tylko Włochy, lecz także całą Europę. Sprawa trafiła również do Polski. We wtorek muzeum Auschwitz złożyło doniesienie do oświęcimskiej prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Selene Ticchi.